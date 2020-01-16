Карякин: понимаем, что нужно сделать, чтобы сохранить своё место в общем зачёте

Автогонщик Сергей Карякин прокомментировал итоги очередного дня ралли-марафона «Дакар». По его словам, за день до финиша гонки в команде понимают, что нужно сделать, чтобы удержать второе место в общем зачёте в классе мотовездеходов.
«Дюны сегодня серьёзные, местами опасные и непредсказуемые. Перепад дюн настолько быстрый, что невозможно было сразу сориентироваться в направлении, и местами приходилось сбрасывать скорость. В целом, спецучасток понравился, хотя сложной навигации не было. Сегодня сошли несколько экипажей, и, наверно, за день до финиша – это самое обидное.
Результатом я доволен. Мы едем максимально аккуратно, никуда не торопимся и, в принципе, понимаем своё место в общем зачёте и что нужно сделать, чтобы его сохранить. С нашим Can-Am Maverick всё нормально. Единственная техническая остановка – поменяли ремень вариатора, не выдержавший нагрузки и взорвавшийся, но это нормально. Потеряли четыре минуты. Впереди ещё день гонки, потому все может измениться", — приводит слова Карякина пресс-служба его команды.
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