Вязович — о третьем месте на «Дакаре»: подиум вновь наш, но у нас остаётся мечта о вершине

Гонщик команды МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович, выступавший на «Дакаре» в классе грузовиков, поделился впечатлениями от ралли-марафона и его итогового результата. Вязович в общем зачёте занял третье место.

«Вот мы и добрались до финиша. Ещё вчера мы настраивались на последний рывок, сегодня мы его совершили. Спокойно провели спецучасток, довезли наш результат до финиша. Подиум вновь наш. Третье место на „Дакаре“. Для новой машины, для нашей команды это большой успех. Но у нас всё равно остаётся мечта. Вершина, первая ступень пьедестала, а значит, мы идём дальше», — рассказал Вязович в интервью, размещённом на официальной странице команды в «Инстаграме».

Напомним, первое место в зачёте грузовиков завоевал пилот «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов, вторым стал ещё один гонщик российской команды Антон Шибалов.