Хэмилтон: в 2020 году я буду машиной и выйду на новый уровень
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пообещал прибавить в 2020 году. По его словам, в новом сезоне он выйдет на совершенно новый уровень.
«Я никогда не мог и мечтать о таком доме, какой у меня есть сейчас. Каждый день я благодарю бога за то, что он дал мне такую семью, с помощью которой мне удалось стать человеком, способным чего-то добиваться. У себя дома я нахожусь в мире с самим собой, могу фокусироваться и готовить мой разум и тело к возвращению. В этом году я буду машиной и выйду на новый уровень. Сейте позитив и любовь, где бы вы ни были», — написал Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон в доминирующем стиле выиграл чемпионат и завоевал шестой титул в карьере.
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