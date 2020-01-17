Шмотьев выразил надежду, что в 2021 году снова выступит на «Дакаре»

Российский гонщик Алексей Шмотьев прокомментировал финиш на ралли «Дакар»-2020. Шмотьев занял 28-е место в зачёте мотовездеходов.
«Эмоций через край — позитивных и не очень. За эту гонку я приобрёл большой и многогранный опыт: чуть не остались ночевать в пустыне, ремонтировали технику, я допускал ошибки как пилот, а Андрей — как штурман. Но, несмотря на все трудности, которые подкидывала нам эта гонка, мы добрались до финиша. Это очень радует. По возвращении домой нас ждёт работа над ошибками — обязательно продолжим работать над усовершенствованием Can-Am Maverick, будем тренироваться и держать в тонусе физическую форму. И, я надеюсь, в 2021 году наш экипаж снова выйдет на старт «Дакара», где покажет более высокие результаты.
Гонка далась достаточно легко, серьёзных сложностей, по моему мнению, не было. Всё делали с желанием (за исключением нашего предполагаемого ночлега в пустыне. Находиться там было неприятно и холодно).
Единственное, что напрягало на протяжении всей гонки, — накапливающаяся усталость, больше даже эмоциональная, чем физическая. Ну и непривычный для меня график — проснулся, умылся, покушал, сел в машину и поехал на этап. После финиша покушал, помылся, лег спать. Не было времени отвлечься, побыть наедине с собой, заняться личными делами.
В целом я более чем доволен «Дакаром»-2020! Спасибо всей команде, которая была рядом, всем болельщикам, которые поддерживали наш экипаж № 443! До встречи на следующих стартах!» — приводит слова Шмотьева пресс-служба Snag Racing.
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