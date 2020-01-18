Уильямс: Тиктум — один из лучших пилотов, которых мы видели когда-либо

Заместитель руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс высоко оценила пилота молодёжной академии Дэна Тиктума.



«С нетерпением жду работы с Тиктумом. Он работал на нашем симуляторе, и ребята сказали, что он один из лучших пилотов, которых они видели когда-либо. У него огромный талант, и его нужно использовать. Он знает, чего от него ждут и как он должен себя вести. Сейчас Дэн — один из 750 человек в нашей команде. Никто из сотрудников не может считаться более важным, чем другой. Каждый должен работать по максимуму и делать то, чего от него ожидают.



Сейчас Дэн повзрослел и готов делать то, что мы просим. Думаю, он станет великим британским талантом, которого наш автоспорт не должен потерять», — приводит слова Клэр Уильямс PlanetF1.