Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Новая машина «Альфа Ромео» со второй попытки прошла краш-тесты

Новая машина «Альфа Ромео» со второй попытки прошла краш-тесты
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» успешно провела краш-тесты нового болида, сообщает итальянская редакция Motorsport. Прохождение краш-теста необходимо для допуска команды к предсезонным испытаниям и гонкам Гран-при. Отметим, что это была не первая попытка пройти тестирование. Ранее новый болид «Альфа Ромео» испытал серьёзные проблемы с этим, так как в ходе соответствующих проверок часть шасси была разрушена.

«Альфа Ромео» минувший сезон завершил на восьмом месте в Кубке конструкторов. В активе команды было 57 очков. В 2020 году за команду снова будут выступать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

Ранее краш-тесты в преддверии сезона-2020 прошли уже «Рейсинг Пойнт», «Феррари», «Уильямс», «Альфа Таури» и «Хаас».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020