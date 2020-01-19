Новая машина «Альфа Ромео» со второй попытки прошла краш-тесты
Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» успешно провела краш-тесты нового болида, сообщает итальянская редакция Motorsport. Прохождение краш-теста необходимо для допуска команды к предсезонным испытаниям и гонкам Гран-при. Отметим, что это была не первая попытка пройти тестирование. Ранее новый болид «Альфа Ромео» испытал серьёзные проблемы с этим, так как в ходе соответствующих проверок часть шасси была разрушена.
«Альфа Ромео» минувший сезон завершил на восьмом месте в Кубке конструкторов. В активе команды было 57 очков. В 2020 году за команду снова будут выступать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.
Ранее краш-тесты в преддверии сезона-2020 прошли уже «Рейсинг Пойнт», «Феррари», «Уильямс», «Альфа Таури» и «Хаас».
Читайте также
- 19 января 2020
-
09:34
-
00:52
- 18 января 2020
-
23:26
-
22:50
-
21:49
-
21:39
-
20:11
-
19:59
-
19:34
-
18:26
-
16:09
-
14:38
-
14:35
-
13:05
-
11:50
-
10:52
-
09:36
-
00:26
- 17 января 2020
-
22:56
-
21:27
-
20:50
-
19:53
-
19:43
-
19:38
-
18:45
-
18:37
-
18:23
-
17:51
-
17:39
-
17:29
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:37
-
15:30
Партнерский контент