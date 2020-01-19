Новая машина «Альфа Ромео» со второй попытки прошла краш-тесты

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» успешно провела краш-тесты нового болида, сообщает итальянская редакция Motorsport. Прохождение краш-теста необходимо для допуска команды к предсезонным испытаниям и гонкам Гран-при. Отметим, что это была не первая попытка пройти тестирование. Ранее новый болид «Альфа Ромео» испытал серьёзные проблемы с этим, так как в ходе соответствующих проверок часть шасси была разрушена.

«Альфа Ромео» минувший сезон завершил на восьмом месте в Кубке конструкторов. В активе команды было 57 очков. В 2020 году за команду снова будут выступать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

Ранее краш-тесты в преддверии сезона-2020 прошли уже «Рейсинг Пойнт», «Феррари», «Уильямс», «Альфа Таури» и «Хаас».