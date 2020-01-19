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Тост: Албону нужно не обращать внимание на результаты Ферстаппена

Тост: Албону нужно не обращать внимание на результаты Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о перспективах экс-пилота команды Александера Албона.

«Второй сезон станет непростым испытанием для Александера Албона, поскольку его напарником является Макс Ферстаппен. С одной стороны, Алекс может многому научиться у него, имея доступ к данным телеметрии Макса, но с другой — большое отставание всегда сказывается на настроении и мотивации. Алексу нужно не обращать внимание на результаты Ферстаппена и сосредоточиться на себе. Тогда у него всё получится», — приводит слова Франца Тоста GPToday.

Напомним, Александер Албон был переведён в состав «Ред Булл» во время летнего перерыва. По итогам сезона-2019 он занял восьмое место в общем зачёте, набрав 92 очка. При этом он ни разу не сумел подняться на подиум.

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