Ван дер Гарде указал «Ред Булл» на опасность зависимости от Ньюи

По мнению бывшего пилота Формулы-1 Гидо ван дер Гарде, не очень хорошо, когда команда в техническом плане фактически зависит от одного человека, пусть это даже такой знаменитый конструктор, как Эдриан Ньюи, задающий направление технического развития машины «Ред Булл».

«Опасно, когда у руля команды всё время находятся одни и те же люди. Необходимо как раз, чтобы был постоянный вызов. Надо сделать так, чтобы старую гвардию окружали хорошие молодые специалисты. Именно это сейчас и нужно сделать в «Ред Булл», — приводит слова ван дер Гарде GrandPX.news.

«Ред Булл» не отдал соперникам ни одного титула с 2010 по 2013 год, когда за неё выступал немецкий гонщик Себастьян Феттель, ставший в этот период четырёхкратным чемпионом мира. Однако в сезоне-2014, когда в Формулу-1 вернулись турбомоторы, инициативу перехватил «Мерседес», который завоевал шесть подряд Кубков конструкторов.

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