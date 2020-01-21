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186-сантиметровый Окон рассказал, как ему удалось влезть в кокпит «Рено»

186-сантиметровый Окон рассказал, как ему удалось влезть в кокпит «Рено»
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик Эстебан Окон, который в сезоне-2020 будет выступать за «Рено», рассказал, что смог освоиться в кокпите машины команды, несмотря на высокий рост. Окон является одним из самых высоких гонщиков Формулы-1. Его рост — 186 см, а Нико Хюлькенберг, который был напарником Даниэля Риккардо в 2019 году, на два сантиметра ниже.

В предыдущие годы Окон уже работал в «Рено», занимая должность резервиста, а сезон-2019 провёл в качестве резервного гонщика «Мерседеса».

«С базовой конструкцией машины определились много лет назад. Поэтому размеры кокпита в значительной мере заморожены. Но мне всё же повезло, что у команды была информация обо мне и что машина все эти годы оставалась достаточно большой. Я вернулся и не испытал никаких проблем», — цитирует француза L'Equipe.

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