«Феррари» проведёт презентацию нового болида в одном из итальянских театров

Новый болид «Феррари» будет представлен 11 февраля, о чём стало известно ещё в минувшем месяце. Теперь же в «Скудерии» определились со временем и местом важного события. Оно состоится в муниципальном театре Ромоло Валли в Реджо-Эмилии. Такой выбор в команде объяснили неким символизмом.
«Мы выбрали Реджо-Эмилию, так как 223 года назад именно в этом городе появился триколор, который позже стал флагом объединённой Италии. Потому театр Ромоло Валли — идеальное место для презентации новой машины», — сказано в заявлении команды на её официальном сайте.
Мероприятие начнётся в 18:30 по среднеевропейскому времени. Оно будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях команды. Уже через неделю новая машина будет испытана на официальных тестах Формулы-1 в Барселоне.
- 21 января 2020
-
18:42
-
17:58
-
16:22
-
15:25
-
15:04
-
14:22
-
13:13
-
12:15
-
11:28
-
10:35
-
09:08
-
00:56
- 20 января 2020
-
23:54
-
22:42
-
21:01
-
19:59
-
19:04
-
17:12
-
16:05
-
15:22
-
14:56
-
13:55
-
13:40
-
13:10
-
12:29
-
11:15
-
10:17
-
09:07
-
00:53
- 19 января 2020
-
23:45
-
22:43
-
21:57
-
20:49
-
19:52
-
18:00