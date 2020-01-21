Свежие фотографии Михаэля Шумахера пытаются продать за £ 1 млн
Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, обратилась в полицию, сообщает Mirror. По информации британского издания, женщина решилась на такой шаг из-за того, что неизвестные люди пытаются продать свежие фотографии её мужа £ 1 млн.
Предполагается, что речь идёт о фотографиях, сделанных в женевском доме четы Шумахеров, где легендарный пилот проходит реабилитацию.
Напомним, в конце 2013 года Михаэль, отдыхая на горнолыжном курорте, получил тяжёлую черепно-мозговую травму. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает крайне редко. Семья Шумахера предпочитает сохранять всё в секрете, подчёркивая, что у Михаэля есть право на приватную жизнь.
Напомним, 3 января Михаэлю исполнился 51 год.
Шесть лет травме Шумахера. Обязана ли семья Шуми говорить больше про его состояние?
Несчастье с Михаэлем Шумахером случилось шесть лет назад — и мы почти ничего не знаем о нынешнем состоянии семикратного чемпиона мира.
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