Шесть лет травме Шумахера. Обязана ли семья Шуми говорить больше про его состояние?

Несчастье с Михаэлем Шумахером случилось шесть лет назад — и мы почти ничего не знаем о нынешнем состоянии семикратного чемпиона мира.

Ровно шесть лет назад семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головы и оказался на волосок от смерти. После травмы Шумахер находился в коме, а летом 2014-го года вышел из неё. С этого момента никакой официальной информации о состоянии семикратного чемпиона нет, а то, что появляется в прессе, является весьма противоречивым.



Практически вся информация о том, как себя чувствует Михаэль и что именно с ним происходит, является ничем иным, как домыслами со стороны болельщиков, зачастую не имеющих даже представления о том, как ведёт себя организм при травмах головы. Причина этого кроется в политике, которой следует семья Шумахера – его жена Коринна и менеджмент не говорят ни единого конкретного слова о здоровье Михаэля, а его друзья, которые имеют доступ к дому семикратного чемпиона мира, либо говорят общими фразами, либо периодически «вбрасывают» информацию в прессе, которая не раскрывает истинного положения вещей.

Так, к примеру, в 2019 году президент ФИА и бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт заявил, что смотрит вместе с Шумахером гонки по телевизору, в дальнейшем подтвердив эту информацию. Тем не менее, никакой конкретики в этих словах Тодта нет – смотреть гонки и осознавать, что именно ты видишь на экране – это две разные вещи.



Тот же Тодт в 2018 году высказывался и о желании болельщиков знать больше: «Михаэль находится в окружении семьи и родственников. Для меня очень многое значит то, что я могу его регулярно навещать, но его здоровье — это приватная тема. Думаю, что настало время оставить Михаэля в покое и позволить ему жить своей жизнью. Повторюсь, нужно позволить ему жить своей жизнью».

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Так нужно ли оставить Михаэля в покое? Правильно ли поступает семья семикратного чемпиона мира, сохраняя его состояние в тайне? Ситуация спорная. С одной стороны любой фанат автоспорта хотел бы знать, что сейчас происходит с кумиром миллионов. С другой – информация может оказаться слишком горькой для поклонников.



Уже далеко не один врач заявлял, что после подобных травм головы люди не возвращаются к нормальной жизни, какое бы экспериментальное лечение на них не пробовали – повреждения головного мозга могут быть столь сильны, что человеку просто не удастся восстановиться полностью.



«Исходя из имеющейся информации и природы его травмы, можно предположить, что он понёс безвозвратное и очень серьёзное повреждение мозга. Вследствие этого его мозг не функционирует так, как у обычного человека. Чем больше времени проходит после травмы, тем менее вероятно, что произойдут какие-то улучшения. Уже почти точно его состояние не поменяется по сравнению с нынешним», — говорил авторитетный британский хирург Колин Шифф по поводу травмы Шумахера.

20 лет назад Шумахер вернулся в Формулу-1 после перелома ноги. И всех разгромил Впервые в жизни Шумахеру пришлось играть роль второго номера команды. А потом его дисквалифицировали.

Так хотим ли мы знать такого Шумахера? Или лучше продолжать находиться в неведении?



«Вы можете быть уверены, что он в самых надёжных руках и что мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему. Пожалуйста, поймите, что мы следуем желаниям Михаэля и сохраняем такой конфиденциальный вопрос, как его здоровье, в тайне», — именно так говорила жена Михаэля Шумахера чуть менее года назад.

Что именно означают слова «Мы следуем желаниям Михаэля»? Речь идёт о словах семикратного чемпиона мира сказанных до трагедии? Вполне возможно. Автоспорт опасен, в чём мы с вами убеждались не раз, а в 90-х годах, когда свои выступления начинал Михаэль, автоспорт был ещё опаснее. И Михаэль, который уже к концу 90-х стал настоящей легендой и кумиром болельщиков вполне мог озвучить желание, при котором в случае, если он сам не сможет по какой-либо причине общаться с прессой и поклонниками, он не хотел бы, чтобы фанаты знали, что их предмет обожания является неполноценным человеком.

«Он продолжает бороться». Что говорят о здоровье Михаэля Шумахера Легендарный немец ещё ответит на все вопросы? Дай бог, чтобы Берни Экклстоун не ошибался.

Жизнь таких великих людей, как Михаэль Шумахер, проходит не только в их собственных домах, но и в сердцах болельщиков, и, даже если в настоящий момент семикратный чемпион мира является не тем человеком, которого знали и любили миллионы людей по всему миру, до тех пор, пока в памяти болельщиков Формулы-1 он будет победителем девяти десятков Гран-при и рекордсменом мира автоспорта, Михаэль будет полноценно жив.



Да, многим болельщикам хотелось бы знать о состоянии своего кумира, но семья Михаэля выбрала верную политику, поскольку на самом деле правда может быть слишком страшна, а неведение в такой ситуации делает Михаэля полноценным человеком, поскольку именно таким он является в памяти и сердцах болельщиков.