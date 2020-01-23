«Формула-1? Спасибо, но я хочу побеждать». Гонщик IndyCar отказал «плохой» команде

Шведский гонщик Феликс Розенквист, выступающий в IndyCar, рассказал, что отказался от перехода в Формулу-1, так как контракт ему предложила команда, не претендующая на победы в гонках.

«Формула-1? Нет, спасибо, я хочу выигрывать гонки. Я не хочу выступать за команду, за рулём машины которой невозможно побеждать. Если не попал в правильную команду, то не победишь.

Могу сказать, что, если мне очень-очень хотелось бы выступать за плохую команду в Ф-1, я бы сделал это. Но мне никогда этого не хотелось», — цитирует Розенквиста GrandPX.news.

В сезоне IndyCar 2019 года 28-летний Розенквист в статусе новичка чемпионата дважды попал на подиум и занял шестое место в личном зачёте. Его признали лучшим новичком сезона.