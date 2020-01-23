В Формуле-E опровергли информацию об отмене этапа чемпионата из Китая

21 марта в Санье (остров Хайнань, Китай) должен состояться этап чемпионата Формулы-E. Сегодня, 23 января, в Сети появилась информация о том, что он будет отменён из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Но руководство серии пока опровергает эти данные.
«Как и планируется, гонка пройдёт по расписанию, 21 марта. Неопределённость возникла из-за некорректного заявления, сделанного в Китае, которое было опубликовано по ошибке и неверно трактовано. Позже оно было удалено», — приводит слова представителей Формулы-E страница The Race в «Твиттере».
Также в Формуле-E пообещали мониторить дальнейшую ситуацию в Китае.
Новая форма вируса вызывает ранее неизвестную форму пневмонии. Первый случай был зафиксирован в городе Ухань. На сегодняшний день, по официальным данным, болезнь унесла жизни 17 человек. Ещё 600 человек инфицированы. Случаи заболевания официально подтверждены в США, Вьетнаме, Японии, Вьетнами, Сингапуре и Южной Корее.
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