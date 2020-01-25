Попавшийся на допинге мотогонщик Уэст обвинил FIM в подтасовке результатов

Австралийский мотогонщик Энтони Уэст выдвинул обвинения против Международной мотоциклетной федерации. Результаты Уэста на этапе бразильского Супербайка были аннулированы из-за положительного допинг-теста. Смит обвинил FIM в подтасовке результатов и помощи чемпионам MotoGP — Марку Маркесу и Валентино Росси.
«С меня достаточно! Чемпионат в Бразилии, где выступал, не имеет отношения к FIM. Эти продажные люди стремятся уничтожить меня, они изобретают правила на ходу, как будто они могут указывать мне, где и когда гоняться. Им это удалось — «Кавасаки» перестала спонсировать мои выступления в Бразилии. Теперь у меня нет денег и нормальной работы. Я потратил свою жизнь на мотогонки. Если хотите побеждать, упорный труд не поможет, просто заплатите.
В Moto2 Маркесу разрешали жульничать с электроникой двигателя, а когда была попытка подать протест, людям просто заткнули рты, потому что Испании был нужен чемпион. В 500 кубах Росси выигрывал только благодаря тому, что ему вертолётом привозили специальные шины, подходящие для конкретной трассы. У меня сотни таких занимательных историй. Всё в мотогонках подстроено. FIM решает, кому выигрывать, а кому — нет. Будьте прокляты, FIM, вы разрушили мою жизнь», — написал Уэст на своей странице в «Фейсбуке».
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