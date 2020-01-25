Нифонтова: люди, которые едут на гонку, понимают, что она может стать для них последней

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, год назад успешно преодолевшая ралли-марафон «Дакар»-2019 в категории Original by Motul, прокомментировала гибель нидерландского мотогонщика Эдвина Стравера. Стравер скончался в результате полученных травм после аварии на ралли-рейде «Дакар».



«Ралли-рейды — одна из самых опасных дисциплин, мы едем не по специально подготовленной трассе. У нас нет зон вылета, гравийных ловушек, не стоит на каждом метре скорая помощь. Скорость, как у нас, не на каждом шоссейном треке бывает. Конечно, у нас происходят несчастные случаи, люди падают, ломаются. Люди, к сожалению, погибают… И ничего с этим поделать нельзя. Чаще это происходит у мотоциклистов. У автомобилистов, насколько понимаю, это происходит гораздо реже, потому что автомобилисты серьёзнее защищены. С другой стороны, если закручивать гайки, может потеряться зрелищность.



Можно ограничить скорость, сделать 100 км/ч, и все будут тошнить по пустыне. Пропадёт вообще какой-то интерес, потому что это гонки. Ограничение скорости на гонках, в моем понимании, — абсурд. Все, кто едет на гонки, понимают, куда едут. Понимают, что это может быть их последней гонкой, что они могут оттуда не вернуться, и берут ответственность на себя. Делают это в здравом уме и трезвой памяти. Никто не заставляет их это делать. Мало того, они еще и кучу денег за это платят. Кто смотрит со стороны, думают: «Ой-ой-ой, какой кошмар», — но гонщиков всё устраивает, и они принимают такие правила игры.



Международная мотоциклетная Федерация FIM приняла в правилах 2020 года в обязательном порядке ограничение скорости на спецучастке для мотоциклистов — 150 км/ч. Видела этот документ. Но когда разговаривала с Рикки Брабеком (победитель в категории «Мото» «Дакара»-2020), он вообще, как с луны свалился. Говорит: «Да ладно, первый раз слышу об этом, фигня какая-то. Что это за ралли-рейды будут, если скорость ограничат». Такая вот у него была реакция. А прошлогодний победитель Тоби Прайс сказал, что слышал об ограничениях, но не знает, это правда-не правда, будет-не будет. Он отреагировал более дипломатично: «Ну если решат, то у нас увеличится время прохождения спецучастка, вот и все. А повлияет ли это на безопасность — не уверен», — приводит слова Нифонтовой телеграм-канал Cross-Country Rally.