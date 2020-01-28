В «Хаасе» признали финансовые проблемы перед стартом сезона-2020

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признал, что у команды начались финансовые проблемы после сезона-2019.

Снижение доходов произошло по двум причинам: во-первых, из-за потери титульного спонсора в лице производителя энергетических напитков компании Rich Energy, во-вторых, из-за падения команды с пятого места в Кубке конструкторов в 2018 году на девятое в 2019-м.

«Да, у нас большие потери. Но нам надо двигаться вперёд, искать новые решения и быть максимально эффективными», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.

В сезоне-2019 цвета «Хааса» защищали датчанин Кевин Магнуссен и француз Ромен Грожан, заработавшие 20 и 8 очков соответственно.

Предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии пройдёт с 13 по 15 марта.