«Никаких конкретных задач не будет». Хорнер — о целях Албона на сезон

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что перед гонщиком команды, представителем Таиланда 23-летним Александером Албоном не будет поставлено никаких конкретных целей на предстоящий сезон.

«На 2020-й для него не будет никаких конкретных задач. Он должен лишь продолжать развиваться как пилот. Вы видели, что с каждой проведённой за нас гонкой он становился всё лучше и лучше», — приводит слова Хорнера GP Blog.

Напомним, Албон дебютировал в Формуле-1 в 2019 году, подписав контракт с «Торо Россо». Начиная с Гран-при Бельгии он выступает за «Ред Булл», главную команду австрийской компании. Руководство проекта решило поменять местами его и француза Пьера Гасли вследствие слабых результатов последнего.