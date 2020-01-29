Алонсо: у Хэмилтона есть слабые места

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился мыслями о действующем чемпионе мира, шестикратном обладателе титула Льюисе Хэмилтоне. По словам испанца, невзирая на победы, у Льюиса всё ещё есть слабые места.

«У Хэмилтона всё ещё есть слабые места, но на них никто не давил. В последние несколько лет Льюис прибавил. Особенно это касается 2019 года, когда машина не доминировала так сильно, как прежде. Если он не побеждал, то он не отставал более чем на 20 секунд, что случается с Боттасом. В уик-энды, когда болид недостаточно конкурентоспособный, Валттери может отставать на на минуту и заканчивать гонку пятым или шестым. Вы не увидите такого от Льюиса.

Льюис всегда начинает сезон не лучшим образом. Все начинают думать, что пришло время Боттаса, но это не так. Когда у тебя хорошая машина, а твои соперники попадают в аварии, ты наращиваешь отрыв и всё получается достаточно спокойно. Но если ты впереди лишь на балл или отстаёшь в общем зачёте на десять очков, это совершенно иной уровень напряжения. Нам нужно увидеть, как Хэмилтон будет работать под давлением", — приводит слова Алонсо BBC.