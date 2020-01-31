Международный кубок по дрифту не будет проводиться в 2020 году

В 2020 году Международная автомобильная федерация (FIA) не будет проводить Международный кубок по дрифту, который впервые появился в 2017 году. В рамках FIA Intercontinental Drifting Cup состязались дрифтеры со всего мира, и первым и единственным двукратным чемпионом турнира является действующий трёхкратный чемпион RDS россиянин Георгий Чивчян.

Отказ от проведения Intercontinental Drifting Cup 2020 в FIA объясняют необходимостью поиска промоутера, который сможет заняться организацией дрифт-турнира в последующие годы. Заявлено, что новый промоутер должен обеспечить проведение Международного кубка по дрифту в период с 2021 по 2023 год включительно. Ожидается, что смена промоутера может привести и к смене места проведения IDC, который с момента основания состязаний принимала исключительно Япония.