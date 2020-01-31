Команда Квята объявила, когда официально сменит название, и показала новый логотип
Пресс-служба «Торо Россо» на странице команды в «Твиттере» объявила дату официального переименования. Итальянская конюшня откажется от названия «Торо Россо» и будет называться «Альфа Таури» с 14 февраля 2020 года. Соответствующая информация содержится в ролике, размещённом в социальной сети. На видео представлен и новый логотип команды.
Напомним, в тот же день, 14 февраля, будет презентован и болид на новый чемпионат. В сезоне-2020 боевыми пилотами «Альфа Таури» будут Даниил Квят и Пьер Гасли, они гоняются вместе со второй половины 2019 года.
Минувший чемпионат «Торо Россо» завершил на шестом месте в Кубке конструкторов, немного отстав от «Рено». При этом в ходе сезона Даниил Квят и Пьер Гасли завоевали по одному подиуму.
Читайте также
- 31 января 2020
-
20:29
-
20:03
-
19:52
-
19:48
-
19:44
-
18:45
-
17:55
-
16:24
-
15:02
-
13:34
-
12:20
-
12:07
-
11:38
-
10:46
-
09:51
-
00:49
- 30 января 2020
-
23:37
-
22:19
-
20:54
-
20:00
-
18:50
-
17:58
-
16:00
-
15:03
-
14:07
-
13:23
-
12:02
-
10:58
-
10:09
-
09:22
-
02:28
-
01:21
- 29 января 2020
-
23:48
-
22:33
-
21:45
Партнерский контент