Команда Квята объявила, когда официально сменит название, и показала новый логотип

Пресс-служба «Торо Россо» на странице команды в «Твиттере» объявила дату официального переименования. Итальянская конюшня откажется от названия «Торо Россо» и будет называться «Альфа Таури» с 14 февраля 2020 года. Соответствующая информация содержится в ролике, размещённом в социальной сети. На видео представлен и новый логотип команды.

Напомним, в тот же день, 14 февраля, будет презентован и болид на новый чемпионат. В сезоне-2020 боевыми пилотами «Альфа Таури» будут Даниил Квят и Пьер Гасли, они гоняются вместе со второй половины 2019 года.

Минувший чемпионат «Торо Россо» завершил на шестом месте в Кубке конструкторов, немного отстав от «Рено». При этом в ходе сезона Даниил Квят и Пьер Гасли завоевали по одному подиуму.