«Бентли» впервые выиграла «12 часов Батерста», Афанасьев — второй в своём классе
В Австралии на трассе «Маунт Панорама» в Новом Южном Уэльсе финишировал марафон «12 часов Батерста». Победу в общем зачёте одержали Жюль Гунон, Максим Суле и Джордан Пеппер, выступающие на «Бентли». Триумф в гонке 2020 года стал для британской марки первым в Батерсте. Второе место занял экипаж «Макларена» в составе Альвару Паренте/Бен Барникот/Том Бломквист, топ-3 замкнули пилоты «Мерседеса» Шейн ван Гисберген/Джейми Уинкап/Максимилиан Гётц.
В классе Silver Cup победили гонщики «Макларена» Фрейзер Росс/Доминик Стори/Мартин Кодрич, второе место занял экипаж «Мерседеса» с россиянином Сергеем Афанасьевым и его напарниками Патриком Ассенхаймером и Микеле Береттой. Подиум дополнили Эндрю Уотсон/Оливье Харт/Роман де Анжелис на «Астон Мартин».
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