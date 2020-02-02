Россия может принять Международный кубок по дрифту

Организаторы российского чемпионата по дрифту RDS GP заявили о намерении участвовать в тендере на проведение Международного кубка по дрифту, который впервые появился в 2017 году, но не будет проводиться в 2020-м.

«У команды RDS GP будет время, чтобы подготовиться и принять участие в тендере. Конкуренция будет большая, но вместе мы сила», — гласит сообщение в официальной группе RDS GP в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация (FIA) не будет проводить FIA Intercontinental Drifting Cup с тем, чтобы найти нового промоутера, который займётся организацией турнира с 2021 по 2023 год включительно.

На FIA Intercontinental Drifting Cup состязались дрифтеры со всего мира. Первым и единственным двукратным чемпионом турнира является действующий трёхкратный чемпион RDS россиянин Георгий Чивчян.