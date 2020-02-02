Reuters: Airbus дала взятку компании Фернандеса через спонсорские отчисления «Кэтерхэму»
Антикоррупционное агентство Малайзии проверяет информацию о том, что компания Airbus дала взятку в размере $ 50 млн за заказы самолётов крупнейшей в Азии бюджетной авиакомпании AirAsia, сообщает Reuters.
Владельцем компании AirAsia является бывший владелец команды Формулы-1 «Кэтерхэм» Тони Фернандес.
Предполагается, что владельцы Airbus выплатили Тони Фернандесу $ 50 млн под видом спонсорских денег, чтобы получить заказы на самолёты.
По информации Управления по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании, AirAsia благодаря этой взятке получила заказ на 180 самолётов от Airbus. Платежи «Кэтерхэму» были направлены на то, чтобы вознаградить AirAsia за оказанную услугу по заказу самолётов.
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