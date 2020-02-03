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Speedweek: организаторы Гран-при Китая предложили обменяться датами с Россией

Speedweek: организаторы Гран-при Китая предложили обменяться датами с Россией
Авто / Формула-1 0

По информации издания Speedweek, организаторы Гран-при Китая выступили с инициативой обменяться датами проведения этапов Формулы-1 с Гран-при России. Причина — коронавирус, из-за угрозы которого в настоящее время в Китае массово отменяют крупные мероприятия. В частности, этап Формулы-Е уже отменили.

«Организаторы в Шанхае пытаются обменяться датами с Россией, чей этап запланирован на 27 сентября», — говорится в сообщении издания.

Также отмечается, что Российская автомобильная федерация ещё не получала формального запроса от китайской стороны.

Гран-при Китая должен состояться 19 апреля.

В 2020 году предсезонные тесты Формулы-1 пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.

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