Speedweek: организаторы Гран-при Китая предложили обменяться датами с Россией
По информации издания Speedweek, организаторы Гран-при Китая выступили с инициативой обменяться датами проведения этапов Формулы-1 с Гран-при России. Причина — коронавирус, из-за угрозы которого в настоящее время в Китае массово отменяют крупные мероприятия. В частности, этап Формулы-Е уже отменили.
«Организаторы в Шанхае пытаются обменяться датами с Россией, чей этап запланирован на 27 сентября», — говорится в сообщении издания.
Также отмечается, что Российская автомобильная федерация ещё не получала формального запроса от китайской стороны.
Гран-при Китая должен состояться 19 апреля.
В 2020 году предсезонные тесты Формулы-1 пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
ФИА выступила с заявлением по поводу коронавируса в Китае
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