Speedweek: организаторы Гран-при Китая предложили обменяться датами с Россией

По информации издания Speedweek, организаторы Гран-при Китая выступили с инициативой обменяться датами проведения этапов Формулы-1 с Гран-при России. Причина — коронавирус, из-за угрозы которого в настоящее время в Китае массово отменяют крупные мероприятия. В частности, этап Формулы-Е уже отменили.

«Организаторы в Шанхае пытаются обменяться датами с Россией, чей этап запланирован на 27 сентября», — говорится в сообщении издания.

Также отмечается, что Российская автомобильная федерация ещё не получала формального запроса от китайской стороны.

Гран-при Китая должен состояться 19 апреля.

В 2020 году предсезонные тесты Формулы-1 пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.