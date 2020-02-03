«Йос, забудь всё, мы идём в Ф-1». Марко вспомнил, как привёл Ферстаппена в Формулу-1

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, в какой момент понял, что Макс Ферстаппен просто обязан выступать в Формуле-1. По его словам, это случилось после одной из гонок Формулы-3 в 2014 году, когда 16-летний на тот момент пилот выиграл дождевой заезд на «Норисринге».
Напомним, Ферстаппен пришёл в Формулу-1 в 2015 году, подписав контракт с «Торо Россо». С Гран-при Испании 2016 года он выступает за «Ред Булл».
«Это было во время гонки Формулы-3 на «Норисринге» в сложных погодных условиях. Состояние трассы изменялось с каждым кругом. А Макс ехал на две секунды на круге быстрее всех остальных.
Я сразу увидел, что это потенциальный победитель Гран-при. Мы уже вели переговоры, чтобы он стал гонщиком одной из наших юниорских команд. Но после той гонки я позвонил Йосу (отцу гонщика, бывшему пилоту Ф-1. — Прим. «Чемпионата») и сказал: «Йос, забудь всё, мы идём в Ф-1». На другом конце провода стало тихо. Я спрашивал: «Йос? Йос?» Но не получал ответа.
Должен признать, обычно я звоню рано. Думаю, Йос тогда ещё не совсем проснулся», — цитирует Марко Motorsport-Magazin.
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