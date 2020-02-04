Бриаторе: Хэмилтон побеждает за счёт машины

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе заявил, что успехи шестикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона обусловлены тем, что он выступает за «Мерседес», лучшую команду последних лет, но признал вместе с тем, что британец очень силён.

«Льюис побеждает не потому, что он лучший гонщик, а потому, что у него потрясающая машина. Его можно победить. Он силён и мало ошибается. Но всё станет иначе, как только кто-то сможет оказать на него давление», — приводит слова Бриаторе Autosprint.

Первый титул Хэмилтон завоевал ещё в 2008 году, когда выступал за «Макларен», а затем, перейдя в «Мерседес» в 2013 году, ещё пять раз стал сильнейшим по итогам сезона. Из последних шести сезонов он выиграл пять. Единственное поражение британца в этот период датировано 2016 годом, когда он проиграл напарнику Нико Росбергу.