Бриаторе: Хэмилтон побеждает за счёт машины

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе заявил, что успехи шестикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона обусловлены тем, что он выступает за «Мерседес», лучшую команду последних лет, но признал вместе с тем, что британец очень силён.
«Льюис побеждает не потому, что он лучший гонщик, а потому, что у него потрясающая машина. Его можно победить. Он силён и мало ошибается. Но всё станет иначе, как только кто-то сможет оказать на него давление», — приводит слова Бриаторе Autosprint.
Первый титул Хэмилтон завоевал ещё в 2008 году, когда выступал за «Макларен», а затем, перейдя в «Мерседес» в 2013 году, ещё пять раз стал сильнейшим по итогам сезона. Из последних шести сезонов он выиграл пять. Единственное поражение британца в этот период датировано 2016 годом, когда он проиграл напарнику Нико Росбергу.
- 4 февраля 2020
-
13:24
-
13:08
-
11:53
-
11:20
-
10:14
-
09:20
-
00:52
- 3 февраля 2020
-
23:59
-
22:44
-
21:27
-
20:20
-
19:14
-
17:58
-
16:04
-
14:31
-
13:17
-
12:25
-
11:40
-
10:50
-
10:05
-
09:07
-
01:06
- 2 февраля 2020
-
23:55
-
23:01
-
21:51
-
21:04
-
20:05
-
18:44
-
17:24
-
17:06
-
15:45
-
14:58
-
13:51
-
12:54
-
12:14