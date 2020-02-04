«Он один из лучших. Но не бог». Ферстаппен — о Хэмилтоне

22-летний гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высоко отозвался о 35-летнем Льюисе Хэмилтоне («Мерседес»), шестикратном чемпионе Формулы-1. В сезоне-2019 Хэмилтон одержал 11 побед в 21 гонке и на 87 очков опередил своего напарника Валттери Боттаса, а Ферстаппен впервые в карьере занял третье место в личном зачёте.
«Конечно, в Формуле-1 многое зависит от машины. Льюис очень хорош. Он определённо один из лучших гонщиков в пелотоне. Но он не бог. Возможно, бог помогает ему, но сам он не бог», — приводит слова Ферстаппена Grandprix247.
Первый титул Хэмилтон завоевал ещё в 2008 году, когда выступал за «Макларен», а затем, перейдя в «Мерседес» в 2013 году, ещё пять раз стал сильнейшим по итогам сезона. Из последних шести сезонов он выиграл пять. Единственное поражение британца в этот период датировано 2016 годом, когда он проиграл напарнику Нико Росбергу.
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