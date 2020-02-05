Масса оценил ситуацию с контрактами Леклера и Феттеля

Вице-чемпион Формулы-1 2008 года Фелипе Масса, который на протяжении многих лет выступал за «Феррари», оценил ситуацию, сложившуюся с соглашениями гонщиков итальянской команды Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.

Напомним, в январе «Феррари» продлила контракт с Леклером до 2024 года включительно. Что касается Феттеля, то его действующее соглашение истечёт после сезона-2020.

«Думаю, «Феррари» проанализирует выступления Себа в сезоне, чтобы понять, хотят ли они оставлять его ещё на один сезон. Надо подождать начала сезона — тогда посмотрим, что может произойти в будущем.

Леклер? У него долгосрочный контракт. Он уже доказал, что представляет собой будущее команды», — приводит слова Массы Motorsport-Total.