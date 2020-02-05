Масса оценил ситуацию с контрактами Леклера и Феттеля
Вице-чемпион Формулы-1 2008 года Фелипе Масса, который на протяжении многих лет выступал за «Феррари», оценил ситуацию, сложившуюся с соглашениями гонщиков итальянской команды Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.
Напомним, в январе «Феррари» продлила контракт с Леклером до 2024 года включительно. Что касается Феттеля, то его действующее соглашение истечёт после сезона-2020.
«Думаю, «Феррари» проанализирует выступления Себа в сезоне, чтобы понять, хотят ли они оставлять его ещё на один сезон. Надо подождать начала сезона — тогда посмотрим, что может произойти в будущем.
Леклер? У него долгосрочный контракт. Он уже доказал, что представляет собой будущее команды», — приводит слова Массы Motorsport-Total.
«Мы слабы в политике». Бинотто — о главной проблеме «Феррари»
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
10:11
-
09:23
-
01:01
-
00:22
- 4 февраля 2020
-
23:49
-
21:40
-
20:32
-
18:23
-
17:55
-
16:41
-
15:03
-
14:07
-
13:24
-
13:08
-
11:53
-
11:20
-
10:14
-
09:20
-
00:52
- 3 февраля 2020
-
23:59
-
22:44
-
21:27
-
20:20
-
19:14
-
17:58
-
16:04
-
14:31
-
13:17
-
12:25
-
11:40
-
10:50
-
10:05
-
09:07
-
01:06
- 2 февраля 2020
-
23:55
Партнерский контент