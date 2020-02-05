Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Масса оценил ситуацию с контрактами Леклера и Феттеля

Масса оценил ситуацию с контрактами Леклера и Феттеля
Авто / Формула-1 0

Вице-чемпион Формулы-1 2008 года Фелипе Масса, который на протяжении многих лет выступал за «Феррари», оценил ситуацию, сложившуюся с соглашениями гонщиков итальянской команды Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля.

Напомним, в январе «Феррари» продлила контракт с Леклером до 2024 года включительно. Что касается Феттеля, то его действующее соглашение истечёт после сезона-2020.

«Думаю, «Феррари» проанализирует выступления Себа в сезоне, чтобы понять, хотят ли они оставлять его ещё на один сезон. Надо подождать начала сезона — тогда посмотрим, что может произойти в будущем.

Леклер? У него долгосрочный контракт. Он уже доказал, что представляет собой будущее команды», — приводит слова Массы Motorsport-Total.

«Мы слабы в политике». Бинотто — о главной проблеме «Феррари»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020