Марко нашёл позитив в уходе «Астон Мартин» от «Ред Булл»
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал контракт «Астон Мартин» с «Рейсинг Пойнт». Напомним, соглашение, которое вступит в силу в сезоне-2021, предусматривает, что «Рейсинг Пойнт» благодаря многомиллионным инвестициям миллиардера Лоуренса Стролла станет заводской командой «Астон Мартин», вследствие чего «Ред Булл» лишится титульного спонсора.
«Мы более чем довольны техническим прогрессом (мотористов «Хонды». — Прим. «Чемпионата»), особенно в том, что касается надёжности. Сотрудничество стало успешным в том числе благодаря маркетингу. А то, что «Астон Мартин» перестанет быть нашим титульным спонсором, лишь облегчит взаимодействие с «Хондой», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.
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