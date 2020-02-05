Алёшин: Марко — очень интересный товарищ. Мог позвонить в воскресенье в пять утра

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин вспомнил времена, когда входил в молодёжную программу «Ред Булл». Россиянин расстался с «быками» после сезона-2009, который провёл в Формуле-2, заняв третье место.
«Хельмут Марко — очень интересный товарищ. Мне очень повезло, что я с ним поработал. Это настоящая закалка! Это человек, который мог позвонить тебе в воскресенье в пять утра и спросить: „Михаил, ты сейчас где находишься?“ Ты такой: „Доктор Марко, я уже проснулся, завтракаю, собираюсь в зал в седьмой раз за неделю“. Было много разных историй подобного рода.
Он очень жёсткий руководитель, но справедливый. Знаю, что были и другие истории, но по крайней мере со мной было так. Марко и Квят? Мы же всегда видим только вершину айсберга — никто не знает, что внутри. Мне кажется, что Марко положительно относится к Дане. Обычно если ты из „Ред Булл“ ушёл или тебя ушли, то туда люди не возвращаются, а Даня не просто вернулся в строй, а в Формулу-1», — заявил Алёшин в подкасте Алексея Попова «Гаснут огни».
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