Хорнер: Хэмилтон и Феттель не вписались бы в программу «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Себастьян Феттель («Феррари») вряд ли перейдут в команду из Милтон-Кинса. Действующие соглашения 35-летнего Хэмилтона и 32-летнего Феттеля с командами истекают в сезоне-2020.

«Хэмилтон не вписался бы в нашу программу. У нас есть Макс (Ферстаппен. — Прим. «Чемпионата»). Мы всегда придерживались политики инвестирования в молодых талантов, чтобы они росли и развивались с нами. Льюис не вписывается в это», — цитирует Хорнера Grandprix247.

Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, ранее выступал за «Ред Булл», с которым завоевал все свои титулы. Хорнера спросили, вернул ли бы он немца в команду.

«Сложно представить, как в команде устроятся два альфа-самца. Видите же, какие проблемы у «Феррари». Почему в «Ред Булл» в этом случае всё стало бы иначе? То же самое и в случае, если бы Льюис перешёл в «Феррари» или в «Ред Булл», — ответил он.

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