Хорнер: Хэмилтон и Феттель не вписались бы в программу «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Себастьян Феттель («Феррари») вряд ли перейдут в команду из Милтон-Кинса. Действующие соглашения 35-летнего Хэмилтона и 32-летнего Феттеля с командами истекают в сезоне-2020.
«Хэмилтон не вписался бы в нашу программу. У нас есть Макс (Ферстаппен. — Прим. «Чемпионата»). Мы всегда придерживались политики инвестирования в молодых талантов, чтобы они росли и развивались с нами. Льюис не вписывается в это», — цитирует Хорнера Grandprix247.
Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, ранее выступал за «Ред Булл», с которым завоевал все свои титулы. Хорнера спросили, вернул ли бы он немца в команду.
«Сложно представить, как в команде устроятся два альфа-самца. Видите же, какие проблемы у «Феррари». Почему в «Ред Булл» в этом случае всё стало бы иначе? То же самое и в случае, если бы Льюис перешёл в «Феррари» или в «Ред Булл», — ответил он.
- 6 февраля 2020
-
09:17
-
01:11
- 5 февраля 2020
-
22:59
-
21:49
-
18:33
-
18:29
-
17:28
-
16:26
-
15:21
-
14:32
-
14:03
-
12:54
-
12:17
-
11:10
-
10:11
-
09:23
-
01:01
-
00:22
- 4 февраля 2020
-
23:49
-
21:40
-
20:32
-
18:23
-
17:55
-
16:41
-
15:03
-
14:07
-
13:24
-
13:08
-
11:53
-
11:20
-
10:14
-
09:20
-
00:52
- 3 февраля 2020
-
23:59
-
22:44