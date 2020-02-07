Грязин — о целях на «Северный Лес»: отвечу, как Райкконен — покайфовать!

Известный российский гонщик Василий Грязин дебютирует в ралли-рейдах на бахе «Россия – Северный Лес 2020». Грязин за рулём Can-Am Maverick будет представлять команду Biedriba Sports Racing Technologies, его штурманом станет вернувшийся с «Дакара» Олег Уперенко. Грязин прокомментировал предстоящий первый опыт выступлений в зачёте мотовездеходов.



«В ралли-рейдах у меня опыта никакого нет, поэтому не знаю, чего ждать. В ралли ты едешь по стенограмме, а здесь у тебя все повороты не описаны, концентрация намного больше, потому что её надо распределить. Условно, в ралли спецучасток 13-20 километров, а здесь, как мне сказал мой дорогой штурман, будет спецучасток 100 километров. Я даже сначала не понял: 100 – это как? Надо быстро ехать? А как это делается? Придётся работать на этой гонке и что-то новое для себя почерпнуть в плане концентрации, как мне кажется.



Смена дисциплин всегда сложна для пилота, потому что, когда ты занимаешься каким-то спортом продолжительное время, ты привыкаешь к его особенностям, а потом у тебя глобальная смена происходит и тебе надо заново привыкать. А из-за того, что ты уже в своей дисциплине добился каких-то успехов, ты везде хочешь ехать быстро. Но, к сожалению, так не везде выходит. У каждого спорта своя специфика. В ралли ты едешь с небольшим запасом, в кольце — с совсем маленьким. Вот Райкконен старался ехать в ралли, как он едет по кольцу — притом что он не привык к новой дисциплине.



Цели и задачи на эту гонку? Отвечу, как Кими: «Какие планы на завтра?» — «Покайфовать…» Посмотрим, что будет. Понятно, что я не буду с первых метров: «Ух, погнали!» Плавно. Посмотрю, как это будет происходить, и попытаюсь переключиться на езду «по глазам», — заявил Грязин в интервью корреспонденту „Чемпионата“ Светлане Амеличкиной.