Браун установил дедлайн на принятие решения по Гран-при Китая
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, до какого срока необходимо утвердить решение по Гран-при Китая. Напомним, есть вероятность, что этап Ф-1 в Шанхае, запланированный на 19 апреля, перенесут на другую дату, поскольку в стране массово отменяют спортивные мероприятия из-за коронавируса.
«Есть крайние сроки, и они обусловлены логистикой. Один из них истекает в ближайшую неделю. Речь о дате отправления морского груза, когда надо отправить топливо и тому подобное. Но ничего страшного, если мы отправим груз, а затем придётся развернуть корабль.
Есть ещё дата, до которой надо отправить в Шанхай людей, чтобы они успели всё подготовить. Это произойдёт через две или три недели. Это решающий момент», — приводит слова Брауна BBC.
В Формуле-1 признали возможность переноса Гран-при Китая из-за коронавируса
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