Хорнер объяснил, почему Хэмилтон вряд ли перейдёт в «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», по его мнению, вряд ли станет гонщиком «Феррари» в сезоне-2021. Известно, что Хэмилтон, чей контракт с «Мерседесом» истекает в 2020 году, встречался с руководством «Феррари».

«Берни Экклстоун всегда говорил, что каждый гонщик хочет закончить карьеру в «Феррари». Но в случае с Льюисом всё может быть иначе.

У него всегда свой подход. Он счастлив в той среде, в которой находится. И если в его распоряжении есть лучшая машина, ради чего он должен захотеть пилотировать автомобиль другого цвета?» — приводит слова Хорнера GrandPX.news.

Напомним, Хэмилтон — шестикратный чемпион Формулы-1. На его счету 84 победы в гонках.