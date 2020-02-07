Шестикратный чемпион Формулы-1 Хэмилтон выставил на продажу дом за $ 52 млн
Шестикратный чемпион мира Формулы-1, действующий обладатель титула, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продаёт пентхаус в Нью-Йорке. Недвижимость расположена в комплексе Tribeca. В нём проживают многие знаменитости, в том числе Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Гарри Стайлс, Белла Хадид и другие.
Британец в прошлом уже пытался продать пентхаус в Нью-Йорке. В марте минувшего года он запросил за него $ 57 млн, на этот раз он снизил ценник до $ 52 млн, сообщает Architecturaldigest.
Напомним, в нынешнее межсезонье в СМИ циркулируют слухи о том, что Хэмилтон ведёт переговоры о подписании нового контракта с «Мерседесом» и просит увеличения зарплаты. Сам Льюис опроверг эту информацию.
Читайте также
- 7 февраля 2020
-
20:18
-
19:59
-
19:27
-
17:58
-
16:20
-
15:33
-
14:34
-
14:09
-
12:41
-
12:10
-
11:37
-
11:11
-
10:07
-
09:06
-
00:59
- 6 февраля 2020
-
23:42
-
22:58
-
21:40
-
21:00
-
19:58
-
18:52
-
17:13
-
16:19
-
15:00
-
14:04
-
13:04
-
12:25
-
11:02
-
10:08
-
09:17
-
01:11
- 5 февраля 2020
-
22:59
-
21:49
-
18:33
-
18:29
Партнерский контент