Пролог «Северного Леса»: Васильев угодил в сугроб, но выиграл, его 9-летний сын подрифтил

В пятницу прошёл первый день Бахи «Россия – Северный лес» — первого этапа Кубка мира по бахам. Короткий пролог в три с половиной километра проходил в автоспортивном комплексе «Игора Драйв», но не по формульной или кроссовой трассе, а вокруг них.
Стартовавший первым Владимир Васильев сразу после эффектного прыжка на трамплине на торможении въехал в сугроб. Ему пришлось сдавать назад, но это не помешало пилоту показать первое время и опередить экипаж Андрея Новикова на пять секунд, а Дениса Кротова — на семь. Четвертый результат в «абсолюте» и первый в классе Т3 показал новичок в ралли-рейдах, опытный классический раллист Василий Грязин, уступивший лидеру восемь секунд. Прошлогодний победитель Тапио Лауронен показал только шестой результат, он тоже вылетел с трассы. Его сын Тони едет впервые не штурманом у отца, а сам в качестве пилота. Лауронен-младший заявлен не в зачете Кубка мира, а в Чемпионате России. Тони показал отличное время — всего в трех секундах от Васильева.
В конце дня корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина проехала в качестве пассажира дрифт-такси с девятилетним сыном Васильева Андреем.
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