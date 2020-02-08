Воробьёв: видели на спецучастке лося — видимо, он понял, что надо быстрее ретироваться

Российский гонщик Фёдор Воробьёв поделился впечатлениями от второго дня бахи «Россия — Северный Лес» — первого этапа Кубка мира.
«Второй участок дня, в принципе, ничем не отличался от первого — только его подразбили уже. Лесные дорожки стали достаточно разбитыми, коварными: повылезали корни, оголились камни. Кстати, это даже хорошо в плане видимости. А на первом спецучастке видели лося: он стремительно убегал, видимо, понял, что ему надо быстрее ретироваться.
Второй участок мы проехали чуть похуже, но это и понятно: чуть сбросили скорость, не хотели рисковать. К тому же понимали, что в силу ограничения скорости не сможем на прямых участках догнать класс Т1. Ехали в своём темпе, никаких проблем.
Сегодня очень сильная влажность — лучше бы морозец посильнее был. У нас машина не совсем герметичная, так что было не очень комфортно из-за сырости», — приводит слова Воробьёва телеграм-канал Cross-Country Rally.
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