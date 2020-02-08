Грожан заявил, что указал «Хаасу» на неверный путь развития болида

Пилот «Хааса» Ромен Грожан ещё до старта сезона-2020 заявил, что помог команде избежать дополнительных трудностей с развитием машины. По его словам, после обновлений в Барселоне в 2019 году он указал руководству, что проблема со скоростью кроется не в шинах, а в болиде.
«Как только этап в Барселоне завершился, куда мы привезли обновления, сразу сказал, что с машиной проблемы и новинки не работают. После квалификации на Гран-при Франции я заявил, что нужно прекратить концентрироваться на шинах, проблема была не в них. Она крылась в конструкции болида.
Команда начала выяснять ситуацию и нашла проблему. Оказалось, данные, полученные в аэродинамической трубе и на трассе, не совпадали. Если бы я не сделал замечаний в Барселоне, команда продолжила работать в том же направлении и в этом году всё было бы не очень хорошо. Мы многому научились в прошлом году и попытались понять, почему данные не совпадали", — приводит слова француза Autosport.
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