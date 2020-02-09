Грязин — о кочках: тебя колбасит туда-сюда, и думаешь, когда же это закончится

Российский гонщик Василий Грязин рассказал о финальном дне бахи «Россия — Северный лес». После технических проблем во второй день борьбы у Грязина не было шансов побороться за высокие позиции, но он выиграл оба спецучастка в категории Т3 и дважды занял четвёртое место среди всех участников.
«Сегодня было весело. Сначала я пугался такой длины спецучастка — 100 километров. На самом деле оказалось, что всё не так страшно. Просто нужно распределять силы — и всё спокойно получается. Очень прикольно было скакать по кочкам. Но в какой-то момент уже устаёшь: тебя колбасит туда-сюда, и думаешь, когда же это закончится. Но было прикольно.
Я ехал в своё удовольствие. Я для себя поставил задачу повеселиться — и повеселился, кайфанул. Задача на гонку выполнена. Мне очень понравилось ехать со штурманом Олегом Уперенко. Судя по тому, что он говорил, ему тоже понравилось ехать со мной. Я надеюсь, что когда-нибудь такой тандем ещё выйдет на старт какого-нибудь ралли-рейда», — приводит слова Грязина телеграм-канал Cross-Country Rally.
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