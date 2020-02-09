Воробьёв — о победе в классе на «Северном Лесе»: многие ругаются на дороги, а мы наоборот

Российский гонщик Фёдор Воробьёв прокомментировал собственную победу в категории Т3 на первом этапе Кубка мира по бахам — «Россия — Северный Лес».



«Гонка прошла достаточно удачно. Вчерашний день дал нам большой временной запас в классе T3, так что сегодня ехали стратегически. Да, был очень большой соблазн, ведь времена позволяли побороться в абсолютном зачёте. Но у нас достаточно опытный экипаж. Нам нужны очки для последующей борьбы в общем зачёте Кубка мира, поэтому ехали аккуратно, на финиш.



Кочкарников сегодня стало меньше — видимо, сел снег. Дорога стала намного ровнее, но первый доп был достаточно скользким — вчера „держак“ был получше. Многие из тех, кто борется в абсолютном зачёте, ругаются, что здешние лесные дороги — это не Карелия, а мы наоборот не ругаемся: такие дороги уравнивают шансы классов Т1 и Т3. На „прямиках“ ребята едут 180 км/ч, а мы упираемся в 130. Начинается лес с кочкарниками — мы дышим им в спину и где-то даже обходим. Получилась более честная, справедливая трасса», — приводит слова Воробьёва телеграм-канал Cross-Country Rally.