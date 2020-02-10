В «Торо Россо» намекнули, что новый болид получит тёмную ливрею

В «Торо Россо» проходят последние приготовления к презентации нового болида, которая состоится 14 февраля. Сегодня, 10 февраля, пресс-служба на официальной странице команды в «Твиттере» опубликовала ещё один тизер. Судя по нему, новая машина, вероятнее всего, получит тёмную ливрею.

Соответствующий твит можно увидеть на странице команды в социальной сети.

Напомним, в день презентации новой машины «Торо Россо» официально изменит название на «Альфа Таури». Кроме того, у команды появится новый логотип. В минувшем сезоне за «Торо Россо» успели выступить три пилота. 2019 год в Фаэнце начинали Александер Албон и Даниил Квят, позже Албон перешёл в «Ред Булл», а его место занял Пьер Гасли. Именно с россиянином и французом команда и начнёт сезон-2020.