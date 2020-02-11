Стало известно точное время презентации новой машины команды Квята

Презентацию нового автомобиля команды Формулы-1 «Торо Россо», которая 14 февраля официально сменит название на «Альфа Таури», можно будет посмотреть на Red Bull TV, на страницах команды в YouTube и «Фейсбуке», а также по ссылке, сообщает издание Speedweek. Мероприятие, которое также запланировано на 14 февраля, начнётся в 22:00 мск. Новый болид получит официальное название AlphaTauri AT01-Honda.

Напомним, за «Торо Россо» выступает российский гонщик Даниил Квят, а его напарником является француз Пьер Гасли.

В сезоне-2019 «Торо Россо» занял шестое место в Кубке конструкторов, заработав 85 очков и всего на шесть баллов отстав от «Рено». На счету Квята, занявшего 13-е место в личном зачёте, 37 очков. Лучшим результатом россиянина в сезоне стало третье место в дождевой гонке в Германии.