Безупречный спортивный автомобиль. Новый Porsche в деталях

Мы не всегда замечаем отдельные детали, но именно они превращают красоту в совершенство. Скорость в рекорды. Технологичность в настоящий прорыв.



В рамках проекта «Чемпионата» мы подготовили для вас специальный тест. С его помощью вы узнаете, какие детали сделали новый Porsche Cayenne Coupe безупречным спортивным автомобилем.