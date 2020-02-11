Безупречный спортивный автомобиль. Новый Porsche в деталях
Мы не всегда замечаем отдельные детали, но именно они превращают красоту в совершенство. Скорость в рекорды. Технологичность в настоящий прорыв.
В рамках проекта «Чемпионата» мы подготовили для вас специальный тест. С его помощью вы узнаете, какие детали сделали новый Porsche Cayenne Coupe безупречным спортивным автомобилем.
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