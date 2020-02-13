Риккардо: подиум с «Рено» достижим
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что в 2020 году рассчитывает завоевать место на подиуме.
«Конечно, всё ещё верю в возможность завоевания подиума с „Рено“. Когда подписывал двухлетний контракт, я видел подиум с командой, если вы понимаете, что я хочу сказать. Так что это действительно моя цель.
Думаю, задача достижимая. Команда прогрессирует и ведёт борьбу. Очевидно, мы стремимся догнать топ-команды, но сейчас необходимо вернуться в борьбу и отвоевать четвёртое место", — приводит слова австралийца GPToday.
Минувший сезон стал для Даниэля Риккардо первым в составе «Рено». По итогам 2019 года он занял девятое место в общем зачёте, набрав 54 очка. Команда стала пятой в Кубке конструкторов, уступив четвёртое место «Макларену».
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