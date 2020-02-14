Леклер признался, что пытался стать веганом
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что пытался последовать примеру пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который исповедует веганский образ жизни.
«Я пытался стать веганом, но не очень хорошо себя чувствовал в этом режиме. Подход к питанию у каждого свой», — приводит слова Леклера GrandPX.news.
Монегаск добавил, что с точки зрения физической подготовки готов к сезону лучше, чем в 2019-м.
«Я много тренировался. Я готов лучше, чем когда-либо, и точно лучше, чем в прошлом году. И теперь я уже знаю, чего ожидать, когда выступаешь за такую команду, как «Феррари», — добавил он.
В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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