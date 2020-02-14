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Хэмилтон назвал признаком слабости недавние комментарии Ферстаппена

Хэмилтон назвал признаком слабости недавние комментарии Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал недавние высказывания Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Голландец заявил, что успехи Хэмилтона, шестикратного чемпиона Формулы-1, в значительной степени объясняются тем, что в его распоряжении имеется лучшая машина в пелотоне и что Льюис не испытывает давления со стороны напарника Валттери Боттаса.

«Смешно слышать такое. Я всегда знал, что вести разговор следует лишь на трассе. Я склонен считать такие слова признаком слабости», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В 2019-м 35-летний Хэмилтон одержал 11 побед в 21 гонке и завоевал шестой титул, а 22-летний Ферстаппен впервые в карьере стал третьим в личном зачёте, уступив только представителям «Мерседеса».

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