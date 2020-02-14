Вандорн станет резервным пилотом «Мерседеса» в новом сезоне Формулы-1
Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила, что её резервными пилотами в новом сезоне станут бельгиец Стоффель Вандорн и мексиканец Эстебан Гутьеррес. Вандорн, выступающий в Формуле-Е за команду Mercedes-Benz EQ, ограничится обязанностями резервного пилота во время гоночных уик-эндов. Эстебан Гутьеррес со своей стороны будет не только резервистом, но и продолжит работать на симуляторе «Мерседеса» и являться пилотом по развитию.
Пара боевых пилотов «Мерседеса» в Формуле-1 остаётся неизменной с 2017 года. Представлять немецкую команду в сезоне-2020 по-прежнему будут шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и финский пилот Валттери Боттас.
Новая машина «Мерседеса» скопировала идею «Феррари». И уже проехала первые круги
Доминаторы Формулы-1 показали своё новое творение W11. А ещё внутри первые фотографии «Альфа Ромео».
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