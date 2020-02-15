Стролл и Латифи могут провести сезон-2020 под флагом США
Канадские гонщики Формулы-1 Лэнс Стролл и Николас Латифи могут провести сезон-2020 Формулы-1 под флагом США, сообщает RaceFans.
В декабре 2019 года совет директоров Автоспортивной федерации Канады добровольно подал в отставку в связи с преклонным возрастом — президенту Полу Куку и вице-президенту Роджеру Перту было уже за восемьдесят. В отсутствие руководства федерация не имеет права выдавать лицензии.
По кодексу ФИА, автоспортивные федерации имеют право выдавать лицензии иностранным гонщикам. Сообщается, что Комитет по автомобильным соревнованиям в Соединённых Штатах Америки уже подготовил лицензии для Стролла и Латифи на сезон-2020.
Временный орган по делам автоспорта в Канаде будет организован только к марту 2020 года.
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