Стролл и Латифи могут провести сезон-2020 под флагом США

Канадские гонщики Формулы-1 Лэнс Стролл и Николас Латифи могут провести сезон-2020 Формулы-1 под флагом США, сообщает RaceFans.



В декабре 2019 года совет директоров Автоспортивной федерации Канады добровольно подал в отставку в связи с преклонным возрастом — президенту Полу Куку и вице-президенту Роджеру Перту было уже за восемьдесят. В отсутствие руководства федерация не имеет права выдавать лицензии.



По кодексу ФИА, автоспортивные федерации имеют право выдавать лицензии иностранным гонщикам. Сообщается, что Комитет по автомобильным соревнованиям в Соединённых Штатах Америки уже подготовил лицензии для Стролла и Латифи на сезон-2020.



Временный орган по делам автоспорта в Канаде будет организован только к марту 2020 года.