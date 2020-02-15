«Альфа Таури» опубликовала ещё одно видео с первого появления болида на трассе

Пресс-служба «Альфа Таури» опубликовала ещё одно видео с шейкдауна болида AT01, который сегодня в Мизано провёл российский гонщик Даниил Квят.



«Следим за AT01 на трассе с небес», — гласит сообщение пресс-службы команды.

Посмотреть видео можно в «твиттере» команды.



Это будет первый сезон команды под новым названием. Ранее коллектив именовался «Торо Россо».



Напомним, по сравнению с минувшим годом, состав команды не изменился. Боевыми пилотами остаются Пьер Гасли и Даниил Квят. В минувшем сезоне этот дуэт помог «Торо Россо» занять шестое место в Кубке конструкторов, при этом в личном зачёте Гасли занял шестое место, а Квят стал 13-м.



Первые полноценные испытания обновлённый болид «Альфа Таури» пройдёт на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне.